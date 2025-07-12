Предпринимательские качества — это врожденное или приобретенное? Итоги опроса
Особенно в этом уверены представители старшего поколения от 56 лет (92%). А молодежь считает иначе, полагая, что предпринимательству можно научиться.
Это следует из нового исследования ФОМа, Сбера и Минэкономразвития.
Самыми важными личными качествами для достижения успеха в бизнесе предприниматели считают:
коммуникацию — 54%;
стратегическое мышление — 37%;
организаторские навыки — 34%.
Большинство также считает, что эти качества нужно постоянно развивать — 73%.
При этом женщинам ближе точка зрения, что предпринимательские качества нужно тренировать постоянно — 83%, а мужчинам – что делать это на постоянной основе необходимости нет — 24%.
Популярными способами прокачивания предпринимательских навыков оказались:
чтение (книги, статьи, Телеграм-каналы) – 54%;
общение с другими предпринимателями – 46%;
подкасты и видео – 30%.
Опрос показал, что большинство предпринимателей ранее были наемными работниками, которые сменили место работы вместе со сферой деятельности.
А вы как считаете: бизнесменами рождаются или становятся? Делитесь ниже в комментариях.
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