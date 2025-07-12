Предпринимательские качества — это врожденное или приобретенное? Итоги опроса

Особенно в этом уверены представители старшего поколения от 56 лет (92%). А молодежь считает иначе, полагая, что предпринимательству можно научиться.

Это следует из нового исследования ФОМа, Сбера и Минэкономразвития.

Самыми важными личными качествами для достижения успеха в бизнесе предприниматели считают:

коммуникацию — 54%;

стратегическое мышление — 37%;

организаторские навыки — 34%.

Большинство также считает, что эти качества нужно постоянно развивать — 73%.

При этом женщинам ближе точка зрения, что предпринимательские качества нужно тренировать постоянно — 83%, а мужчинам – что делать это на постоянной основе необходимости нет — 24%.

Популярными способами прокачивания предпринимательских навыков оказались:

чтение (книги, статьи, Телеграм-каналы) – 54%;

общение с другими предпринимателями – 46%;

подкасты и видео – 30%.

Опрос показал, что большинство предпринимателей ранее были наемными работниками, которые сменили место работы вместе со сферой деятельности.

А вы как считаете: бизнесменами рождаются или становятся? Делитесь ниже в комментариях.