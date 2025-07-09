Мишустин оценил потребность отраслей обрабатывающей промышленности в кадрах

До 2030 года нужно привлечь еще более 2,2 млн человек.

Потребность гражданских отраслей обрабатывающей промышленности до 2030 года в кадрах составляет свыше 2,2 млн человек. Об этом сказал глава Правительства Михаил Мишустин.

«Мы актуализировали кадровый прогноз. И теперь ожидаем, что гражданским отраслям до 2030 года потребуется привлечь еще свыше двух миллионов двухсот тысяч человек. Примерно две трети от общей потребности составляют сотрудники со средним профессиональным образованием», — сказал Мишустин на стратсесии в рамках международной промышленной выставки «Иннопром».

Он добавил, что для решения кадрового вопроса сейчас открывают передовые инженерные школы. Таких учебных центров создано уже 50 при участии почти 200 высокотехнологичных компаний.

По программе «Профессионалитет» запущено более 150 образовательно-производственных кластеров − в машиностроении, легкой, лесной, металлургической, радиоэлектронной, химической и других отраслях, уточнил премьер.