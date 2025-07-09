Сенатор предлагает разрешить семьям бесплатно выбирать места на самолете

Права пассажиров хотят зафиксировать в законе. Сейчас авиакомпании не всегда соблюдают правила перевозки детей.

Детям до 14 лет и их родителям, а также инвалидам и их сопровождающим предлагается разрешить бесплатно выбирать места рядом друг с другом на авиарейсах. Такой законопроект разработал сенатор Айрат Гибатдинов.

«Пассажир, являющийся сопровождающим лицом несовершеннолетних детей в возрасте от 2 до 14 лет или лиц старше 85 лет, при внутренних и международных перевозках имеет право выбора соседних свободных мест, при их наличии (за исключением мест повышенной комфортности и мест у аварийных выходов) без взимания дополнительной платы при заблаговременном едином бронировании авиаперелета посредством автоматизированных информационных систем и с учетом конструктивных особенностей воздушного судна», — цитируют текст законопроекта «РИА Новости».

Такое же право хотят дать инвалидам и сопровождающим их лицам.

По словам Гибатдинова, законодательство не дает полноценной гарантии совместного перелета для родителей с детьми в возрасте от 2 до 14 лет. Он рассказал о ситуациях, когда таким категориям граждан не дают возможности сидеть рядом без дополнительной оплаты.

Некоторые авиакомпании не соблюдают федеральные авиационныеп равила, в том числе, из-за неточной и абстрактной формулировки и отсутствия в федеральном законодательстве зафиксированного права пассажиров, уточнил сенатор.