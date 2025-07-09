Запуск единого QR-кода и цифрового рубля предложили отложить до 1 сентября 2026 года

Ко второму чтению законопроекта об универсальном QR-коде депутаты предлагают отложить его запуск, а также на 14 месяцев перенести переход банков на цифровой рубль.

Комитет Госдумы по финрынку предложил перенести срок запуска универсального платежного QR-кода с 1 января 2026 на 1 сентября 2026 года. Постепенное подключение продавцов и банков к цифровому рублю также хотят начать с 1 сентября 2026, а завершить к сентябрю 2028 года.

22 мая 2025 года Госдума приняла в первом чтении законопроект, по которому банки будут обязаны пользоваться единым платежным QR-кодом. Согласно проекту, новый код будет можно использовать с 1 января 2026 года. Однако ко второму чтению внесли поправки, которые сдвинут этот срок на 1 сентября 2026. Об этом пишет «Интерфакс».

Кроме того, в поправках появился запрет брать плату за услуги оператора универсального QR-кода. Также не будет механизмов кросс-совместимости между разными операторами кодов, о котором просили банки. Единый QR-код будет нельзя использовать для трансграничных переводов.

В новой версии законопроекта депутаты предлагают на 14 месяцев отложить переход на цифровой рубль для всех категорий банков. Изначально системно значимые банки должны были внедрять новую форму валюты с 1 июля 2025 года, но сейчас им предложили это делать с 1 сентября 2026. Банки с универсальной лицензией начнут пользоваться цифровым рублем с 1 сентября 2027, а остальные — с 1 сентября 2028 года.

Продавцы с выручкой:

свыше 120 млн рублей в год — обязаны принимать цифровые рубли с 1 сентября 2026;

больше 30 млн рублей — с 1 сентября 2027;

все остальные — с 1 сентября 2028 года.

Изначально первый этап внедрения цифрового рубля в магазины должен был начаться с 1 июля 2025 года.

В законопроекте сказано, что в местах без интернета и связи торговые объекты не обязаны принимать цифровые рубли, а также продавцы с выручкой меньше 5 млн рублей в год.