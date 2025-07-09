ФНС: страховые взносы за сотрудников принимают к вычету на УСН датой уплаты

Налоговики пояснили, как на упрощенке принимать к вычету уплаченные страховые взносы.

В чате ФНС спросили, какой датой принимать к вычету страховые взносы за сотрудников при расчете налога по УСН с объектом «доходы».

«Для расчета налога по УСН страховые взносы за сотрудников принимаются к вычету датой исполнения обязанности по уплате страховых взносов», — ответили налоговики.

Дата поданного уведомления не считается датой уплаты, даже если на ЕНС при этом есть деньги.

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