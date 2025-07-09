Штраф от миграционной службы может облагаться НДФЛ

Служба МВД по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан (бывш. УФМС) про проверках соблюдения миграционного законолательства может налагать штрафы на должностных лиц проверяемых организаций.

На одну из компаний при проверке миграционщиками постановлением был выписан штраф на должностное лицо. Этот штраф в итоге заплатила организация. Возникает вопрос, будет ли это доходом сотрудника, облагаемым НДФЛ.

Специалисты ФНС в Телеграм-чате службы указали, что — да, возникает объект налогообложения НДФЛ.