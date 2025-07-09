Минфин: членские взносы в НКО можно учесть в расходах. Но есть условие

В базе по налогу на прибыль организаций учитывают обязательные платежи в адрес некоммерческих организаций, если это обязательное условие для деятельности плательщика.

Минфин разъяснил, как учитывать в целях налога на прибыль членские взносы, подлежащие уплате некоммерческой организации.

На основании подп. 29 п. 1 ст. 264 НК в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией, учитываются взносы, уплачиваемые в НКО, если уплата таких взносов – обязательное условие для деятельности плательщика таких взносов. Об этом сообщает Минфин в письме от 23.05.2025 № 03-03-06/1/50750.

Таким образом, расходы в виде членских взносов в НКО учитывают в налоговой базе по налогу на прибыль, уточняет ведомство.

Подробнее о том, как вести учет доходов и расходов для организаций на ОСНО, расскажем на курсе профпереподготовки «Главный бухгалтер на ОСНО».

Вы узнаете, как рассчитывать налоги, страховые взносы и зарплату, составлять отчетность любой сложности, строить финмодели, работать с аналитикой и управленкой, сможете выбрать законный метод налоговой оптимизации и защитить компанию от претензий налоговой.

Сейчас вы можете купить курс со скидкой 73% за 9 900 рублей вместо 33 000 рублей.

Поторопитесь — старт 15 июля. Следующий поток стартует только в октябре!

Записаться

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.