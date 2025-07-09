В Налоговом кодексе по сути четыре вида освобождений от НДС

Основные пониженные ставки НДС применяют при реализации конкретных товаров и услуг. Специальные ставки 5% и 7% могут выбрать налогоплательщики на УСН.

Об особенностях применения пониженных и нулевых ставок НДС рассказали налоговики по новым регионам.

НДС рассчитывают по ставкам:

основным — 20%, 10%, 0%;

специальным — 5%, 7%.

Ставка 20% применима к большинству операций. Пониженные ставки — как основные (10% и 0%), так и специальные (5% и 7%) — применяются только в определенных случаях.

Расчет и уплата НДС по ставке 10% возможны при реализации:

продуктов питания;

товаров для детей;

печатной и книжной продукции из перечня, утвержденного постановлением кабмина от 23.01.2003 № 41

медицинских товаров из перечня, утвержденного постановлением правительства от 15.09.2008 № 688;

услуг по внутренним воздушным перевозкам пассажиров и багажа.

Нулевая ставка НДС применяется при экспорте продукции, по услугам международной перевозки товаров и в некоторых других случаях.

Применение нулевой ставки следует отличать от освобождения от обязанностей плательщика НДС и от операций, которые не подлежат или освобождены от налогообложения, уточняет УФНС.

Ставки 5% и 7% могут применять плательщики на УСН, доход которых превысил 60 млн в год. Они обязаны платить НДС и могут выбрать специальную налоговую ставку:

5% — при доходе от 60 до 250 млн руб. в год;

7% — от 250 до 450 млн.

Если выбрали специальную ставку НДС – ее придется применять не менее 12 кварталов подряд. При этом не будет права воспользоваться вычетом по входящему НДС, предупреждают налоговики.