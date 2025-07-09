В Налоговом кодексе по сути четыре вида освобождений от НДС
Об особенностях применения пониженных и нулевых ставок НДС рассказали налоговики по новым регионам.
НДС рассчитывают по ставкам:
основным — 20%, 10%, 0%;
специальным — 5%, 7%.
Ставка 20% применима к большинству операций. Пониженные ставки — как основные (10% и 0%), так и специальные (5% и 7%) — применяются только в определенных случаях.
Расчет и уплата НДС по ставке 10% возможны при реализации:
продуктов питания;
товаров для детей;
печатной и книжной продукции из перечня, утвержденного постановлением кабмина от 23.01.2003 № 41
медицинских товаров из перечня, утвержденного постановлением правительства от 15.09.2008 № 688;
услуг по внутренним воздушным перевозкам пассажиров и багажа.
Нулевая ставка НДС применяется при экспорте продукции, по услугам международной перевозки товаров и в некоторых других случаях.
Применение нулевой ставки следует отличать от освобождения от обязанностей плательщика НДС и от операций, которые не подлежат или освобождены от налогообложения, уточняет УФНС.
Ставки 5% и 7% могут применять плательщики на УСН, доход которых превысил 60 млн в год. Они обязаны платить НДС и могут выбрать специальную налоговую ставку:
5% — при доходе от 60 до 250 млн руб. в год;
7% — от 250 до 450 млн.
Если выбрали специальную ставку НДС – ее придется применять не менее 12 кварталов подряд. При этом не будет права воспользоваться вычетом по входящему НДС, предупреждают налоговики.
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