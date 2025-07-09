Пользователи мессенджера Мах теперь могут совершать групповые видеозвонки

Организатор встречи может создать групповой видеочат в мессенджере Мах, а затем прислать ссылку-приглашение другим участникам.

9 июля 2025 года представители мессенджера Мах рассказали, что в нем появилась новая функция — групповые видеозвонки.

Чтобы связаться по видео с группой пользователей, нужно нажать кнопку «Звонки» внизу экрана, затем выбрать групповой звонок, после чего появится ссылка на онлайн-встречу, которую можно прислать участникам.

«В ближайшее время в групповом звонке появится чат с участниками. Организатор сможет делиться правами администратора, а пользователи — выбирать себе нейроаватары, маски и фоны», — сказано в пресс-релизе.

В начале июля 2025 года число пользователей мессенджера Max превысило 2 млн человек.

Max представляет собой российскую альтернативу китайского приложения WeChat. В нем объединены чаты, звонки, мини-приложения и боты. В дальнейшем платформу могут интегрировать с порталом Госуслуги, чтобы пользователи получили доступ ко всем сервисам в одном месте.