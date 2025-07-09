Оплата по QR-коду обгоняет банковские терминалы: цифры

Сегодня СБП становится полноценной альтернативой банковскому эквайрингу. Особенно это ощутимо для малого бизнеса, где каждые 1-2% издержек на приеме платежей могут быть критичны для выживания.

По данным Центробанка, в 2024 году число операций по СБП достигло рекордного уровня — более 4,6 трлн рублей в первом квартале. В сегменте малого бизнеса доля QR-платежей через СБП в обороте выросла с 7% в начале 2023 года до более чем 20% к середине 2024 года.

Главная причина, по которой предприниматели все чаще выбирают QR-код вместо банковского терминала, — это комиссии. Если при приеме оплаты по карте бизнес платит от 1,5% до 2,5%, то при оплате через СБП комиссии фиксированы и существенно ниже:

до 0,7% — для обычных компаний;

0,4% — для микробизнеса (до 30 млн рублей оборота в год).

Об этом «Клерку» рассказал директор продуктов финтех-компании Paygine Роман Тихонов.

«У наших клиентов в сфере услуг доля оплат по СБП за год выросла почти втрое. Если в начале 2023 года QR приносил около 10% от оборота, то сейчас — от 25 до 35%, особенно у предпринимателей, ориентированных на молодую аудиторию», — сказал эксперт.

Экономия кажется незначительной только на первый взгляд. Например, если у кофейни ежемесячный оборот составляет 1,2 млн рублей, то при эквайринге под 2% она отдает банку 24 000 рублей в месяц, при оплатах по QR через СБП — всего 4 800 рублей. Разница — почти 20 000 рублей ежемесячно. За год — более 230 тысяч. Для небольших точек и самозанятых эта сумма может быть эквивалентна месячной выручке или зарплате сотрудника.

Кроме того, для приема QR-платежей не требуется POS-терминал. Предпринимателю не нужно арендовать или обслуживать оборудование, заключать отдельные договоры с банками — достаточно сгенерировать QR-код в приложении и распечатать его. Многие кассовые системы уже умеют автоматически формировать QR для оплаты, включая сумму покупки.

Одно из распространенных заблуждений — что по QR-коду клиенты платят только за мелкие покупки. Действительно, еще два года назад средний чек по СБП был значительно ниже, чем при оплате картой. Но в 2024 году разрыв практически исчез.

По данным Банка России, средний чек по карте составляет 890 рублей, а по QR через СБП – 780. Сокращение разрыва связано с ростом доверия к QR-платежам — их все чаще используют для оплаты не только кофе или доставки еды, но и дорогостоящих услуг: от косметологии до ремонта электроники.