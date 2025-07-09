👶 217 тысяч новорожденных зарегистрировали через сервис «Рождение ребенка»

Родители могут зарегистрировать рождение ребенка онлайн, без визита в ЗАГС. Это позволит им быстрее получить полис ОМС, СНИЛС, а также создать учетную запись ребенка на Госуслугах.

С начала 2025 года с помощью суперсервиса «Рождение ребенка» родители зарегистрировали онлайн 217 тыс. новорожденных.

Сервис позволяет зарегистрировать появление ребенка на свет без личного визита родителей в ЗАГС. На основании записи о рождении из ЕГР ЗАГС семья в проактивном режиме получит для ребенка СНИЛС и полис ОМС, а также в личном кабинете родителя на Госуслугах будет информация о материнском капитале.

«Больше всего услуга востребована в Ямало-Ненецком автономном округе, Сахалинской и Тульской областях», — сказано на сайте ФНС.

Кроме того, информация о рождении ребенка из ЕГР ЗАГС позволяет создать детскую учетную запись на Госуслугах. Она позволит записать ребенка в детский сад, образовательные кружки или в поликлинику, а также просматривать электронный дневник школьника.