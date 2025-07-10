Минпромторг: уведомление об отсутствии российского товара для госзакупок можно отправить через портал ГИСП

Если в реестре российской промышленной продукции нет товара, который нужен, отправляют уведомление. Теперь это можно сделать в электронном виде.

Минпромторг напомнил об обязанности госзаказчиков отправлять уведомление об отсутствии закупаемого товара в реестре российской промышленной продукции. Эта обязанность закреплена постановлением кабмина от 23.12.2024 № 1875.

Теперь такие уведомления можно направить в электронном виде через портал ГИСП.

Раньше такие документы подавали только в бумажном формате, добавил Минпромторг.