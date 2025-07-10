До 30 июня 2026 года власти запустят цифровые профили иностранцев

МВД должно до начала июля 2026 года создать новый электронный ресурс с цифровыми профилями иностранцев. Он нужен для оценки ситуации с миграцией.

9 июля 2025 года президент Владимир Путин подписал указ от 09.07.2025 № 467, по которому к 30 июня 2026 года начнет работать электронный ресурс «Цифровой профиль иностранного гражданина». Эту задачу предстоит выполнить МВД.

«Обеспечить создание государственного информационного ресурса "Цифровой профиль иностранного гражданина", содержащего сведения об иностранных гражданах и лицах без гражданства, въезжающих в Российскую Федерацию, выезжающих из Российской Федерации, пребывающих (проживающих) в РФ», — сказано в документе.

Основная задача цифрового профиля — сформировать полную, достоверную и актуальную информацию, которая нужная для оценки миграционной ситуации.

Указ вступил в силу с момента подписания.

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