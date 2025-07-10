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Камеральные налоговые проверки

Налоговики рассказали, как находят «схемы» и скрытые нарушения: детали одной проверки

Инспекторы проверяют контрольные соотношения, движения по счетам, работу с контрагентами.

Чтобы выявить нарушения, налоговики со всех сторон анализируют финансово-хозяйственную деятельность компаний:

  • проверяют контрольные соотношения в налоговой отчетности;

  • следят за движением денег на банковских счетах;

  • анализируют сведения о взаимодействии налогоплательщиков с контрагентами.

Так, УФНС по Забайкальскому краю в ходе камеральной проверки НДС-декларации золотодобывающей компании ООО «А» усомнилось в реальности операций с поставщиками «Б» и «В» на сумму более 9 млн рублей.

«Для выполнения комплекса работ был заключен договор с ООО “Б”, но фактически работники указанного общества не имели специальных познаний, образования, сертификатов, лицензий на осуществление необходимых работ. Кроме того, в результате анализа полученных документов и произведенных допросов установлено, что фактически работы выполнены организацией самостоятельно по проекту, который прошел необходимую процедуру утверждения в государственных органах», — пишет УФНС.

В ходе проверки факта поставки товаров от контрагента ООО «В» проверяемая фирма подтверждающие документы не показала и не подтвердила экономический смысл приобретения дорогостоящего оборудования.

«Все полученные в ходе мероприятий налогового контроля документы и сведения о деятельности ООО “Б” и ООО “В” свидетельствовали о том, что они созданы для ведения мнимой финансово-хозяйственной деятельности с целью формирования вычетов по “цепочке” схемных операций для организаций, фактически осуществляющих деятельность и занижающих таким образом суммы НДС, подлежащие к уплате в бюджет», — отметили налоговики.

Счета-фактуры при проверке признали недостоверными и свидетельствующими о завышении НДС-вычетов путем формального документооборота.

ООО «А» обратилось в суд, чтобы оспорить решение налоговиков, но несколько инстанций подержали позицию УФНС. По результатам проверки общая сумма доначислений с учетом штрафов составила более 10 млн рублей.

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Автор

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