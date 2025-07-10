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Миграционный учет

👳 Минтруд: информация о привлечении 1 млн мигрантов из Индии не соответствует действительности

Всего в Россию в 2025 году по разрешению может въехать только 234,9 тысяч иностранных сотрудников, для граждан Индии квота составляет 71 817 человек.

В пресс-службе Минтруда опровергли информацию о том, что из-за дефицита кадров из Индии привлекут 1 млн мигрантов. В 2025 году для работы в России по квоте может въехать только 71 817 граждан Индии.

«Информация о завозе миллиона мигрантов из Индии не соответствует действительности. Рабочая сила из визовых стран таких, как Индия, привлекается в Россию через механизм квотирования. Квоты формируются на год вперед», — сказали в министерстве.

Цифру в 1 млн мигрантов озвучил глава Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин.

Минтруд также добавил, что общая квота на привлечение мигрантов в 2025 году составляет 234,9 тыс. человек. Речь идет о разрешении нанимать сотрудников из визовых стран, их принимают в соответствии с потребностями работодателей. Например, если есть подтверждения тому, что предприятие не может найти работника внутри субъекта РФ.

Автор

Максим Рукинов
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