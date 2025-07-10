Мишустин: себестоимость производства отечественных авто будут снижать
В России будут повышать производительность труда в автомобильной промышленности и снижать себестоимость отечественных машин. Эти поручения премьер-министра Михаила Мишустина учтут в проекте Стратегии развития автомобильной промышленности.
«В дорабатываемом проекте стратегии должны быть предусмотрены меры по повышению производительности труда в отрасли и снижению себестоимости производства», — говорится в сообщении кабмина.
Также Мишустин поручил сформировать меры господдержки для отечественных автопроизводителей. Среди условий получения льгот будут:
высокая локализация;
перспективы экспорта;
потребительские свойства автомобилей.
Кроме того, в проекте Стратегии должны учесть планы развития инфраструктуры общественного транспорта, требования к охране окружающей среды, потребительские предпочтения граждан и сегментацию транспортных средств по видам топлива.
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