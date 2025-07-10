Мишустин: себестоимость производства отечественных авто будут снижать

10 июля 2025 года глава кабмина раздал поручения на стратсессии о развитии автопрома.

В России будут повышать производительность труда в автомобильной промышленности и снижать себестоимость отечественных машин. Эти поручения премьер-министра Михаила Мишустина учтут в проекте Стратегии развития автомобильной промышленности.

«В дорабатываемом проекте стратегии должны быть предусмотрены меры по повышению производительности труда в отрасли и снижению себестоимости производства», — говорится в сообщении кабмина.

Также Мишустин поручил сформировать меры господдержки для отечественных автопроизводителей. Среди условий получения льгот будут:

высокая локализация;

перспективы экспорта;

потребительские свойства автомобилей.

Кроме того, в проекте Стратегии должны учесть планы развития инфраструктуры общественного транспорта, требования к охране окружающей среды, потребительские предпочтения граждан и сегментацию транспортных средств по видам топлива.