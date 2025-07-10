ЦОК ОК ЗП 08.07 Мобильный
🎁 Мастер-класс: прайс и договор. Дадим шаблоны
Экономика России

Мишустин: себестоимость производства отечественных авто будут снижать

10 июля 2025 года глава кабмина раздал поручения на стратсессии о развитии автопрома.

В России будут повышать производительность труда в автомобильной промышленности и снижать себестоимость отечественных машин. Эти поручения премьер-министра Михаила Мишустина учтут в проекте Стратегии развития автомобильной промышленности.

«В дорабатываемом проекте стратегии должны быть предусмотрены меры по повышению производительности труда в отрасли и снижению себестоимости производства», — говорится в сообщении кабмина.

Также Мишустин поручил сформировать меры господдержки для отечественных автопроизводителей. Среди условий получения льгот будут:

  • высокая локализация;

  • перспективы экспорта;

  • потребительские свойства автомобилей. 

Кроме того, в проекте Стратегии должны учесть планы развития инфраструктуры общественного транспорта, требования к охране окружающей среды, потребительские предпочтения граждан и сегментацию транспортных средств по видам топлива.

Автор

Максим Рукинов
Мошенничество

Могут ли посадить за обналичку бюджетных средств?

Действительно ли обналичивание бюджетных денег или перевода их за рубеж достаточно, чтобы сесть?

Начать дискуссию

Интересные материалы

Главная Конференция Премиум