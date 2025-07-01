🚗 Минпромторг: в локализированном автомобиле должны быть российские компоненты

Иностранные производители смогут локализовать свои автомобили в РФ, но только если в них используются российские компоненты. Например, краска для кузовов.

Глава Минпромторга Антон Алиханов рассказал, что ведомство собирается обязать иностранных производителей использовать российские компоненты в автомобилях, которые будут локализированы в России.

«У нас есть намерение относительно введения обязательности использования ряда комплектующих, произведенных в России», — сказал Алиханов.

Также министерство планирует включить в список требований по локализации окраску кузовов автомобилей краской отечественного производства.

Недавно мы писали, что Владимир Путин подписал закон о локализации машин в такси. С 1 марта 2026 года автомобили смогут попасть в реестр такси, если наберут нужное число баллов локализации.