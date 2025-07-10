💪 Результаты диспансеризации и сдачи нормативов могут быть актуальными, но для вычета ГТО не подходить

В середине 2025 года в адрес ФНС поступает много вопросов о нюансах получения стандартного налогового вычета по НДФЛ за сдачу нормативов ГТО (Готов к труду и обороне).

ФНС указала, что с 1 января 2025 года для получения вычета за знак отличия ГТО нужно, чтобы знак был получен или подтвержден, а диспансеризация пройдена не ранее 2025 года.

И уточнила, что результаты, достигнутые до 2025 года, в расчет идти не будут, даже если они еще остаются актуальными.

Это был комментарий к ситуации, когда удостоверение сотруднице о сдаче норм ГТО выдано в марте 2025 года, хотя сами нормы были сданы в 1 квартале 2024 года.