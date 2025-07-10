На Госуслугах появится еще 35 «жизненных ситуаций» до конца 2025 года

К концу 2025 года у пользователей портала Госуслуги будет 70 сервисов «жизненных ситуаций».

В 2025 году на портале Госуслуги появится 35 новых «жизненных ситуаций» для физлиц и бизнеса. Сервисы позволят решить такие вопросы, как рождение ребенка, оформление опеки, организация детского досуга, забота о питомцах, поступление в колледж, оформление налогового вычета, запуск IT-компании и другие.

Сервисы «жизненные ситуации» позволяют сократить время получения госуслуг, число визитов в ведомства, а также количество документов, которые нужно предоставлять. Основная цель — объединить в одном месте все услуги для решения определенного вопроса человека. Ему не придется получать их отдельно, искать, куда обратиться.

«Сервисы "жизненные ситуации" — это новый этап эволюции оказания госуслуг. Когда‑то люди стояли в очередях в разные ведомства, потом появилась возможность получать госуслуги онлайн», — сказал заместитель председателя правительства — руководитель аппарата кабмина Дмитрий Григоренко.

Также он добавил, что благодаря сервисам «жизненные ситуации» в среднем на 35% сократилось время получения госуслуг, на 29% — число необходимых документов и на 64% — необходимость посещения ведомств.

Сервисы запустили в 2023 году, сейчас их 35, а к концу 2025 года будет 70. Кроме того, с 2024 года начали работать региональные «жизненные ситуации»: их уже больше 150.