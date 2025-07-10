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Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: аэропорт Геленджика возобновил работу, Почта России станет полигоном для киберзащиты, мошенники обманывают от имени Wildberries

Подготовили обзор главных событий дня — 10 июля 2025 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

  • Количество сетевых ресторанов с преобладанием в меню суши и роллов по итогам 2024 г. уменьшилось на 3% год к году до 3 100 точек. Так, у сети «Якитория» с начала 2024 г. по июль 2025 г. число ресторанов снизилось на 14% — до 72: семь заведений были закрыты в 2024 г., еще пять – в первом полугодии этого года. «Шоколадница» в 2025 г. приостановила работу последнего ресторана «Ваби саби» в Москве.

  • Директор МХАТ им. М. Горького и художественный руководитель Михайловского театра Владимир Кехман имеет задолженность по неоплаченным кредитам, превышающую 17,8 млрд рублей. В отношении Кехмана открыто восемь исполнительных производств. Из них шесть касаются задолженности по кредитным платежам (кроме ипотеки) и два – по исполнительному делу.

  • Роскачество выявило признаки фальсификации продукта или несоответствие необходимым характеристикам в 10 из 20 марок меда.

  • Каршеринговый сервис Яндекс Драйв начал работать в Калининграде. Для аренды доступны больше 100 автомобилей, пользователи могут арендовать машины через приложение «Драйв» или Яндекс Go.

  • Банк России представил кодекс этики в сфере разработки и применения искусственного интеллекта (ИИ) на финансовом рынке. В нем заложены пять принципов – человекоцентричность, справедливость, прозрачность, безопасность и ответственное управление рисками.

  • Стоимость биткойна достигала рекордного уровня — в почти $112 тыс. В последний раз биткойн достигал отметки в $111,98 тыс. 22 мая 2025 года.

  • Почта России станет полигоном для отработки методов киберзащиты. Российские компании из сферы кибербезопасности будут работать с Почтой над формированием подходов к построению комплексной системы информационной безопасности, разрабатывать многофункциональные решения, объединять лучшие практики.

  • Аэропорт города Геленджика в Краснодарском крае с 10 июля 2025 года возобновил работу после трехлетнего перерыва. Полеты начнутся 18 июля, регулярные рейсы могут выполняться с 08:30 до 20:00 мск.

  • Ночь с 9 на 10 июля 2025 была самой теплой в Москве в 2025 году. Минимальная температура составила +23,4 градуса.

  • В Москве начали разбирать монорельсовую дорогу. Уже демонтируются турникеты и внутренняя отделка помещений, возводятся временные опоры для демонтажа пролетных балок и снимается вспомогательное оборудование.

  • Новосибирский разработчик Cyberia Nova выпустит новый проект — «Земский собор», который станет продолжением игры «Смута». Сюжет новой игры будет основан на событиях после Смутного времени.

  • В интернете появляются мошеннические Telegram-каналы, закрытые чаты и сайты, где злоумышленники пытаются обманывать россиян от лица Wildberries. В частности, преступники рассказывают, как можно «легко заработать на маркетплейсе». В компании отметили, что распознать обман можно по нескольким подозрительным признакам: чересчур выгодным условиям, ссылкам на сторонние ресурсы, требованиям внести деньги или сообщить коды из СМС.

  • Предприниматель из Липецка привез на Урал 354 змеи из Чехии. Он занимается разведением змей на продажу, но в этом году спрос на них так вырос, что пришлось задуматься об импорте.

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Комментарии

3
  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    Директор МХАТ им. М. Горького и художественный руководитель Михайловского театра Владимир Кехман имеет задолженность по неоплаченным кредитам, превышающую 17,8 млрд рублей.

    Как такое вообще может быть?

    Ему кредиты под залог МХАТа выдавали что ли? или как?

    А вот , предположим мне, могут выдать кредит на 18 млрд ?

  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    Приехал чукча в Москву, гуляет по Красной площади, подходит к Кремлю и смотрит на кремлёвские куранты. К нему подходит москвич и спрашивает:

    - Нравятся часики, могу продать, всего двадцать тысяч.

    Чукча соглашается, отдаёт деньги. Москвич говорит:

    - Чукча, ты постой здесь, а я пока за лестницей схожу.

    Уходит. Чукча ждёт, ждёт, но никого нет. Видимо, обманули...

    На другой день чукча снова приходит на Красную площадь и стоит возле курантов. К нему подходит другой москвич:

    - Не купишь часики, недорого отдам, всего пять тысяч.

    Чукча отдаёт деньги и говорит:

    - Чукча умный, чукча знает, теперь ты стой, жди, а я за лестницей схожу.

  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    Почта России станет полигоном для отработки методов киберзащиты. Российские компании из сферы кибербезопасности будут работать с Почтой над формированием подходов к построению комплексной системы информационной безопасности, разрабатывать многофункциональные решения, объединять лучшие практики.

    А как почта Почта уже не будет совсем работать? Этот вид деятельности она совсем бросит?

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