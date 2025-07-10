⚡️ Итоги дня: аэропорт Геленджика возобновил работу, Почта России станет полигоном для киберзащиты, мошенники обманывают от имени Wildberries
Количество сетевых ресторанов с преобладанием в меню суши и роллов по итогам 2024 г. уменьшилось на 3% год к году до 3 100 точек. Так, у сети «Якитория» с начала 2024 г. по июль 2025 г. число ресторанов снизилось на 14% — до 72: семь заведений были закрыты в 2024 г., еще пять – в первом полугодии этого года. «Шоколадница» в 2025 г. приостановила работу последнего ресторана «Ваби саби» в Москве.
Директор МХАТ им. М. Горького и художественный руководитель Михайловского театра Владимир Кехман имеет задолженность по неоплаченным кредитам, превышающую 17,8 млрд рублей. В отношении Кехмана открыто восемь исполнительных производств. Из них шесть касаются задолженности по кредитным платежам (кроме ипотеки) и два – по исполнительному делу.
Роскачество выявило признаки фальсификации продукта или несоответствие необходимым характеристикам в 10 из 20 марок меда.
Каршеринговый сервис Яндекс Драйв начал работать в Калининграде. Для аренды доступны больше 100 автомобилей, пользователи могут арендовать машины через приложение «Драйв» или Яндекс Go.
Банк России представил кодекс этики в сфере разработки и применения искусственного интеллекта (ИИ) на финансовом рынке. В нем заложены пять принципов – человекоцентричность, справедливость, прозрачность, безопасность и ответственное управление рисками.
Стоимость биткойна достигала рекордного уровня — в почти $112 тыс. В последний раз биткойн достигал отметки в $111,98 тыс. 22 мая 2025 года.
Почта России станет полигоном для отработки методов киберзащиты. Российские компании из сферы кибербезопасности будут работать с Почтой над формированием подходов к построению комплексной системы информационной безопасности, разрабатывать многофункциональные решения, объединять лучшие практики.
Аэропорт города Геленджика в Краснодарском крае с 10 июля 2025 года возобновил работу после трехлетнего перерыва. Полеты начнутся 18 июля, регулярные рейсы могут выполняться с 08:30 до 20:00 мск.
Ночь с 9 на 10 июля 2025 была самой теплой в Москве в 2025 году. Минимальная температура составила +23,4 градуса.
В Москве начали разбирать монорельсовую дорогу. Уже демонтируются турникеты и внутренняя отделка помещений, возводятся временные опоры для демонтажа пролетных балок и снимается вспомогательное оборудование.
Новосибирский разработчик Cyberia Nova выпустит новый проект — «Земский собор», который станет продолжением игры «Смута». Сюжет новой игры будет основан на событиях после Смутного времени.
В интернете появляются мошеннические Telegram-каналы, закрытые чаты и сайты, где злоумышленники пытаются обманывать россиян от лица Wildberries. В частности, преступники рассказывают, как можно «легко заработать на маркетплейсе». В компании отметили, что распознать обман можно по нескольким подозрительным признакам: чересчур выгодным условиям, ссылкам на сторонние ресурсы, требованиям внести деньги или сообщить коды из СМС.
Предприниматель из Липецка привез на Урал 354 змеи из Чехии. Он занимается разведением змей на продажу, но в этом году спрос на них так вырос, что пришлось задуматься об импорте.
Комментарии3
Как такое вообще может быть?
Ему кредиты под залог МХАТа выдавали что ли? или как?
А вот , предположим мне, могут выдать кредит на 18 млрд ?
Приехал чукча в Москву, гуляет по Красной площади, подходит к Кремлю и смотрит на кремлёвские куранты. К нему подходит москвич и спрашивает:
- Нравятся часики, могу продать, всего двадцать тысяч.
Чукча соглашается, отдаёт деньги. Москвич говорит:
- Чукча, ты постой здесь, а я пока за лестницей схожу.
Уходит. Чукча ждёт, ждёт, но никого нет. Видимо, обманули...
На другой день чукча снова приходит на Красную площадь и стоит возле курантов. К нему подходит другой москвич:
- Не купишь часики, недорого отдам, всего пять тысяч.
Чукча отдаёт деньги и говорит:
- Чукча умный, чукча знает, теперь ты стой, жди, а я за лестницей схожу.
А как почта Почта уже не будет совсем работать? Этот вид деятельности она совсем бросит?