Считается ли ПВЗ торговым объектом – нужно смотреть для каждого конкретного случая
Минфин пояснил, как относить пункты выдачи товаров к торговым объектам в целях расчета налога на имущество организаций по кадастровой стоимости.
Торговые центры и нежилые помещения, в которых размещены торговые объекты, облагаются налогом на имущество по кадастровой стоимости (п. 2 ст. 375 НК). Но НК не содержит понятия «торговый объект», отмечает Минфин в письме от 23.05.2025 № 03-05-05-01/50680.
Относить ли ПВЗ к торговым объектам – нужно решать в каждом конкретном случае, сравнивая характеристики пункта с признаками торгового объекта.
Например, в торговом объекте может размещаться пункт выдачи товаров.
Или в помещении ПВЗ могут выкладывать товары, обслуживать покупателей и проводить денежные расчеты с ними. Такой пункт относится к торговому объекту, уточняет Минфин.
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