❌ Минфин: с процентов по вкладам налоговые вычеты получить нельзя

К налоговой базе по доходам в виде банковских процентов вычеты по НДФЛ не применяются.

Минфин ответил, применяются ли вычеты по НДФЛ (стандартные, социальные, имущественные и профессиональные) в отношении доходов в виде процентов по вкладам/остаткам на счетах в банках.

В письме от 29.05.2025 № 03-04-05/52812 ведомство пишет, что в отношении налоговых баз по НДФЛ, не относящихся к основной налоговой базе, стандартные (ст. 218 НК), социальные (ст. 219 НК), имущественные (ст. 220 НК) и профессиональные (ст. 221 НК) налоговые вычеты не применяются.

А налоговая база по доходам в виде процентов по вкладам (остаткам на счетах) в российских банках относится к базам, в отношении которых с 1 января 2025 года применяется налоговая ставка 13% и 15% (п. 1.1 ст. 224 НК).

Соответственно, налоговая база в виде процентов по вкладам не относится к основной налоговой базе. И налоговые вычеты по НДФЛ, предусмотренные статьями 218 - 221 НК, к ней не применяются.