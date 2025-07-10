Почти 30% россиян используют в работе ИИ

Чаще всего с помощью нейросетей пишут тексты и генерируют идеи, создают визуальный контент и переводят с других языков.

28% россиян периодически применяют ИИ-технологии в своей работе. Чаще всего используют нейросети в повседневной работе топ-менеджеры (19%), старшие специалисты (13%) и неквалифицированные рабочие (10%).

Такие результаты показал опрос сервиса «Авито Работа».

Чаще всего ИИ применяют для:

генерации текстовых материалов и идей — 35%;

создания визуального контента — 26%;

перевода текстов — 25%;

анализа и обработки данных — 23%;

помощи в обучении — 22%;

планирования и организации задач — 16%;

автоматизации рутинных операций — 15%.

«Среди руководства и старших специалистов каждый второй отмечает реальное снижение рутинной нагрузки и рост производительности благодаря внедрению искусственного интеллекта. Интересно, что 69% сотрудников, использующих ИИ в профессиональной деятельности, ощущают поддержку работодателя в использовании таких технологий, причем чаще всего об этом сообщали руководители (75%)», — рассказал директор HR-Tech «Авито работы» Дмитрий Королев.

Среди преимуществ использования ИИ большинство респондентов называют снижение объема рутинной и монотонной работы (44%), рост производительности и скорости выполнения задач (43%).

Почти половина (49%) работающих россиян, взаимодействующих с нейросетями, признают, что пользуются ими на базовом уровне, по готовым шаблонам и подсказкам. Уверенно владеют технологиями ИИ 32% опрошенных.

57% пользователей скорее доверяют ответам нейросетей, но предпочитают их перепроверять. 22% проверяют ответы ИИ вручную. Только 15% полностью полагаются на результаты от ИИ без дополнительной проверки.

А вы работаете с нейросетями и ИИ? Напишите в комментариях.