Почти 30% россиян используют в работе ИИ
28% россиян периодически применяют ИИ-технологии в своей работе. Чаще всего используют нейросети в повседневной работе топ-менеджеры (19%), старшие специалисты (13%) и неквалифицированные рабочие (10%).
Такие результаты показал опрос сервиса «Авито Работа».
Чаще всего ИИ применяют для:
генерации текстовых материалов и идей — 35%;
создания визуального контента — 26%;
перевода текстов — 25%;
анализа и обработки данных — 23%;
помощи в обучении — 22%;
планирования и организации задач — 16%;
автоматизации рутинных операций — 15%.
«Среди руководства и старших специалистов каждый второй отмечает реальное снижение рутинной нагрузки и рост производительности благодаря внедрению искусственного интеллекта. Интересно, что 69% сотрудников, использующих ИИ в профессиональной деятельности, ощущают поддержку работодателя в использовании таких технологий, причем чаще всего об этом сообщали руководители (75%)», — рассказал директор HR-Tech «Авито работы» Дмитрий Королев.
Среди преимуществ использования ИИ большинство респондентов называют снижение объема рутинной и монотонной работы (44%), рост производительности и скорости выполнения задач (43%).
Почти половина (49%) работающих россиян, взаимодействующих с нейросетями, признают, что пользуются ими на базовом уровне, по готовым шаблонам и подсказкам. Уверенно владеют технологиями ИИ 32% опрошенных.
57% пользователей скорее доверяют ответам нейросетей, но предпочитают их перепроверять. 22% проверяют ответы ИИ вручную. Только 15% полностью полагаются на результаты от ИИ без дополнительной проверки.
А вы работаете с нейросетями и ИИ? Напишите в комментариях.
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