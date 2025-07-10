Если компания не платила НДС, до 25 июля 2025 года нужно подать нулевую декларацию
До 25 июля 2025 года плательщики НДС на ОСНО, УСН, ЕСХН и ИП, у которых нет освобождения от НДС, должны сдать декларацию по НДС. Она представляется по форме из приказа ФНС от 05.11.2024 № ЕД-7-3/989@.
Также отчетность нужно сдать налоговым агентам по НДС, компаниям и ИП, которые не платят НДС, но выставляют счета-фактуры с выделенной суммой НДС.
Если в течение квартала компания не платила налог, то это не значит, что она освобождена от сдачи отчетности. В таком случае следует подать нулевую декларацию по НДС.
Большинство компаний обязаны сдавать декларации по НДС в электронной форме. Удобнее всего это делать с помощью программы 1С, где отчетность формируется автоматически на основании данных из книг покупок и продаж. Для подготовки декларации в 1С нужно перейти в раздел «Отчеты» и выбрать «Отчетность по НДС».
Узнайте больше о том, как без ошибок заполнить декларацию. Приходите на мастер-класс «Заполняем декларацию по НДС за полугодие в 1С: Предприятие 8.3». Он состоится 23 июля в 11:00 мск!
Бесплатный доступ на мастер-класс только для подписчиков Клерк.Премиум.
На вебинаре разберем:
Настройка учета НДС в программе 1С.
Проверка полноты отражения первичных операций в программе.
Формирование отчета «Наличие счетов-фактур».
Проверка взаиморасчетов с контрагентами на наличие отрицательного сальдо по счетам расчетов в ОСВ.
Помощник по учету НДС в 1С.
Отчет «Экспресс-проверка».
Подробный разбор строк декларации и заполнение декларации по НДС.
Проверка правильности заполнения.
Выгрузка и отправка декларации.
Спикер — Наталия Макошь, аттестованный аудитор, член ИПБР, аттестованный налоговый консультант, главный бухгалтер, методолог Центра обучения «Клерк».
Ждем вас на мастер-классе 23 июля в 11:00 мск!
Начать дискуссию