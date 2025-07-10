Если компания не платила НДС, до 25 июля 2025 года нужно подать нулевую декларацию

Плательщики НДС, налоговые агенты и компании, которые выставляют счета-фактуры с НДС, должны сдать отчетность в ФНС до 25 июля 2025 года.

До 25 июля 2025 года плательщики НДС на ОСНО, УСН, ЕСХН и ИП, у которых нет освобождения от НДС, должны сдать декларацию по НДС. Она представляется по форме из приказа ФНС от 05.11.2024 № ЕД-7-3/989@.

Также отчетность нужно сдать налоговым агентам по НДС, компаниям и ИП, которые не платят НДС, но выставляют счета-фактуры с выделенной суммой НДС.

Если в течение квартала компания не платила налог, то это не значит, что она освобождена от сдачи отчетности. В таком случае следует подать нулевую декларацию по НДС.

Большинство компаний обязаны сдавать декларации по НДС в электронной форме. Удобнее всего это делать с помощью программы 1С, где отчетность формируется автоматически на основании данных из книг покупок и продаж. Для подготовки декларации в 1С нужно перейти в раздел «Отчеты» и выбрать «Отчетность по НДС».

Узнайте больше о том, как без ошибок заполнить декларацию. Приходите на мастер-класс «Заполняем декларацию по НДС за полугодие в 1С: Предприятие 8.3». Он состоится 23 июля в 11:00 мск!

Бесплатный доступ на мастер-класс только для подписчиков Клерк.Премиум.

На вебинаре разберем:

Настройка учета НДС в программе 1С. Проверка полноты отражения первичных операций в программе. Формирование отчета «Наличие счетов-фактур». Проверка взаиморасчетов с контрагентами на наличие отрицательного сальдо по счетам расчетов в ОСВ. Помощник по учету НДС в 1С. Отчет «Экспресс-проверка». Подробный разбор строк декларации и заполнение декларации по НДС. Проверка правильности заполнения. Выгрузка и отправка декларации.

Спикер — Наталия Макошь, аттестованный аудитор, член ИПБР, аттестованный налоговый консультант, главный бухгалтер, методолог Центра обучения «Клерк».

Ждем вас на мастер-классе 23 июля в 11:00 мск!