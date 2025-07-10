Минфин планирует ограничить покупку инвестиционного жилья (под сдачу) в ипотеку

Чтобы россияне не злоупотребляли покупкой квартир по льготной ипотеке, Минфин предложил заемщикам регистрироваться в недвижимости в течение 180 дней после покупки, а также подтверждать свою прописку в течение пяти лет.

Льготная ипотека должна помогать тем, кто нуждается в жилье больше всего, а покупки недвижимости в инвестиционных целях собираются ограничить. Об этом рассказали в пресс-службе Минфина.

«Не секрет, что льготные программы зачастую стали использовать для покупки квартиры в инвестиционных целях. Наиболее часто такие квартиры покупают в других регионах», — сказали в министерстве.

Кроме того, Минфин предлагает обязать получателей льготной ипотеки регистрироваться в купленном жилье в течение 180 дней с момента покупки, а также еще пять лет подтверждать регистрацию по адресу. Это будет нужно делать не реже одного раза в год.

Недавно председатель Совфеда Валентина Матвиенко предложила оформлять семейную ипотеку только на покупку жилья в том регионе, где зарегистрирован заемщик: см. новость.