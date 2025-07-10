Минтруд хочет продлить правила временного перевода сотрудников к другому работодателю

Уже действующие правила хотят продлить до 1 января 2027 года.

Минтруд уточняет срок действия особенностей регулирования трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений. Проект изменений в постановление Правительства от 30 марта 2022 г. № 511 опубликован на портале проектов НПА.

Установленные постановлением правила временного перевода сотрудников к другому работодателю действуют до 1 января 2026 года. Их предлагается продлить до 1 января 2027 года.

Сейчас работодатели, которые приостановили деятельность, могут перевести работников с их согласия в другие организации по направлению центра занятости.