👴 👵 Депутат Госдумы предлагает установить налог на достойную старость для бездетных

Для повышения рождаемости с бездетных предлагают удерживать налог, который обеспечит им достойную старость.

Налог на достойную старость депутат Госдумы Андрей Гурулев предложил платить тем, кто не хочет иметь детей.

Он задался вопросом, кто должен помогать человеку в старости, если тот не оставил потомства. По мнению депутата, государству не нужно выполнять эти обязанности, а стоит ввести налог на достойную старость.

«Тогда платите, родные, налог на достойную старость, если вы не хотите иметь детей», — заявил Андрей Гурулев.

Также он добавил, что для повышения рождаемости нужен не только новый налог, а целый комплекс мер. Например, создать базовые медицинские условия для рожениц.

Недавно мы писали, что стандартные налоговые вычеты на детей могут повысить до 48 тыс. рублей.