👴 👵 Депутат Госдумы предлагает установить налог на достойную старость для бездетных
Налог на достойную старость депутат Госдумы Андрей Гурулев предложил платить тем, кто не хочет иметь детей.
Он задался вопросом, кто должен помогать человеку в старости, если тот не оставил потомства. По мнению депутата, государству не нужно выполнять эти обязанности, а стоит ввести налог на достойную старость.
«Тогда платите, родные, налог на достойную старость, если вы не хотите иметь детей», — заявил Андрей Гурулев.
Также он добавил, что для повышения рождаемости нужен не только новый налог, а целый комплекс мер. Например, создать базовые медицинские условия для рожениц.
Недавно мы писали, что стандартные налоговые вычеты на детей могут повысить до 48 тыс. рублей.
Комментарии2
Ну не до такой же фантастики сразу!
Это ж... НДФЛа практически вовсе не буедт! Особенно в глубинке!
И не забывайте, что это основной источник пополнения всех бюджетов от регионального и ниже!
И если со льготами по другим налогам что-то где-то перекроется... то вот эту выпадающую долю компенсировать федералам придётся однозначно!
50 тыщ вычет.... ))))))) Смешно....
а как они будут определять? Не хочет и не может - совсем разные истории.