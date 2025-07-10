ФНС предупреждает: до 15 июля 2025 года нужно уплатить НДФЛ с продажи или дарения имущества

Если налогоплательщик не успел отчитаться о продаже или дарении недвижимости по форме декларации 3-НДФЛ, налоговики самостоятельно посчитают сумму налога к уплате.

На следующей неделе ФНС сформирует расчеты по продаже или дарению объектов недвижимости. Если налогоплательщики не успели подать декларации и отчитаться, то налоговая самостоятельно рассчитает сумму к уплате. Об этом ИФНС по Таганрогу Ростовской области рассказала на вебинаре. «Клерк» присутствовал на мероприятии.

Вебинар ИФНС по городу Таганрогу Ростовской области на тему: «Порядок получения социальных налоговых вычетов. РСВ и 6-НДФЛ: контрольные соотношения, типичные ошибки и пути их устранения».

Камеральная проверка проходит в течение трех месяцев, после чего ФНС выставит требование или уведомление об обязанности отчитаться о фактах продажи или дарения недвижимости. Если не предоставить объяснений, инспекторы закроют расчеты с нарушением и доначислят налог.

Бывают ситуации, когда налогоплательщик не обязан платить налог, поскольку получил недвижимость в подарок от близкого родственника. Тогда нужно предоставить документы, подтверждающие родство. К близким родственникам относятся родители, супруги, дети, братья и сестры, а также бабушки и дедушки.

При продаже имущества также нужно отчитаться в ФНС. Налогоплательщики могут заявить вычет в сумме расходов, связанных с покупкой продаваемого имущества. Например, товарные и кассовые чеки, банковские выписки, платежные поручения. Также можно заявить имущественный вычет в размере:

1 млн рублей — для жилья;

250 тыс. — для иного имущества.

За непредставление декларации по форме 3-НДФЛ будет штраф не менее 1 тыс. рублей или в размере 5% от неуплаченной суммы налога (но не больше 30% от нее). Кроме того, можно получить штраф за неисполнение обязанности по своевременной уплате налога — в размере 20% от неуплаченной суммы.

Срок уплаты НДФЛ — 15 июля 2025 года.