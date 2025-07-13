Июнь 2025 года: где дефицит кадров, а где избыток
Кадровый переизбыток наблюдается в трех направлениях:
маркетинг: огромная конкуренция — более 16 резюме на вакансию;
ИТ — более 12 резюме на вакансию;
административный персонал — более 10 резюме на вакансию.
Острая нехватка кадров в ретейле — найти хорошего продавца теперь очень сложно. По-прежнему в дефиците врачи и фармацевты.
За последний год менее востребованными стали HR-специалисты (-44%), по автобизнесу (-36%) и закупкам (-31%).
Это данные июньского обзора рынка труда hh.
Самый сбалансированный рынок труда в Центральном федеральном округе, а самый сложный — на Северном Кавказе.
Несмотря на то, что долгое время рынок труда считался рынком соискателя — динамика говорит об обратном, пишет «Опора России». Число активных вакансий упало на 27% по сравнению с 2024 годом, а число резюме — наоборот выросло на такой же процент.
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