«Где-то это уже было» — так отреагировали бухгалтеры на инициативу Минпромторга о вилке цен на «борщевой» набор

Аудитория «Клерка» считает, что искусственное регулирование цен приведет скорее к дефициту, чем к стабилизации цен.

9 июля 2025 года пресс-служба Минпромторга сообщила, что ведомство и торговые сети хотят установить вилку цен (минимальную и максимальную цену, по которым производители могут продавать выращенную ими продукцию) по ключевой для потребительского рынка сельскохозяйственной продукции.

В Минпромторге считают, что так сельхозпроизводители «будут иметь гарантированную рентабельность».

Наша аудитория к такой инициативе отнеслась скептически и опасается, что это приведет скорее к дефициту.

«Почему такая новость вызывает вихрь воспоминаний из слов "лаврушка", "копторг", "частники" и "завмагазином"», — написали в комментариях.

Бухгалтеры опасаются, что после установления специальных цен продукты для борща совсем исчезнут. А потом такая же участь ожидает и набор для щей.

Еще комментаторы обратили внимание на формулировку «торговые сети сами выступили с инициативой».

А с инициативой установить такие налоги и порядок налогообложения, видимо, выступили сами предприниматели, иронизируют в комментариях.