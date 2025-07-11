СФР: для назначения единого пособия нужно соблюдать правило 4 МРОТ. В 2025 году это 89 760 рублей
Единое пособие назначается семьям, у которых среднедушевой доход меньше прожиточного минимума, напоминает Соцфонд. При этом учитывают доходы, имущество семьи и трудовую занятость родителей.
Чтобы получить выплату, должно выполняться условие минимального годового заработка: годовой доход каждого трудоспособного члена семьи – не менее 4 МРОТ.
В 2025 году МРОТ составляет 22 440 руб., то есть доход каждого родителя за весь расчетный период должен быть выше 89 760 руб.
Что учитывается при оценке минимального дохода взрослых:
зарплата;
денежное довольствие военнослужащих;
доход от бизнеса и самозанятости;
стипендия;
авторское вознаграждение;
пенсия, пособия;
содержание судей в отставке.
Отсутствие доходов допустимо только по объективным основаниям, предупреждает СФР. Если доходов не было по объективным жизненным обстоятельствам – будет применяться правило нулевого дохода.
Если объективные причины действовали меньше 10 месяцев, требования к 4 МРОТ уменьшат пропорционально этому сроку.
Начать дискуссию