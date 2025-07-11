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Социальные пособия

СФР: для назначения единого пособия нужно соблюдать правило 4 МРОТ. В 2025 году это 89 760 рублей

Годовой доход каждого трудоспособного члена семьи должен составлять не менее 4 МРОТ.

Единое пособие назначается семьям, у которых среднедушевой доход меньше прожиточного минимума, напоминает Соцфонд. При этом учитывают доходы, имущество семьи и трудовую занятость родителей.

Чтобы получить выплату, должно выполняться условие минимального годового заработка: годовой доход каждого трудоспособного члена семьи – не менее 4 МРОТ.

В 2025 году МРОТ составляет 22 440 руб., то есть доход каждого родителя за весь расчетный период должен быть выше 89 760 руб.

Что учитывается при оценке минимального дохода взрослых:

  • зарплата;

  • денежное довольствие военнослужащих;

  • доход от бизнеса и самозанятости;

  • стипендия;

  • авторское вознаграждение;

  • пенсия, пособия;

  • содержание судей в отставке.

Отсутствие доходов допустимо только по объективным основаниям, предупреждает СФР. Если доходов не было по объективным жизненным обстоятельствам – будет применяться правило нулевого дохода.

Если объективные причины действовали меньше 10 месяцев, требования к 4 МРОТ уменьшат пропорционально этому сроку.

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