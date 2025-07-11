Законопроект-2025 о снижении штрафов за перевозку в такси без полиса ОСГОП приняли в первом чтении

В КоАП внесут изменения: штрафы для юрлиц снизят в 25 раз.

10 июля 2025 Госдума приняла в первом чтении законопроект о снижении штрафов за перевозку пассажиров и багажа легковым такси без полиса обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП).

Авторы инициативы отметили, что действующие штрафы несоразмерны последствиям административного правонарушения и изначально были спроектированы для крупных воздушных и железнодорожных перевозок.

Сейчас штраф для должностных лиц составляет до 50 тыс. рублей, а для юридических лиц — до 1 млн.

«В легковом такси, как и в любом другом виде транспорта, не исключены риски пропуска сроков переоформления договора ОСГОП, однако штрафы, установленные в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей, ощутимы даже для "крупного" таксопарка и ставят на грань банкротства бизнес легкового такси», — говорится в пояснительной записке.

Планируется, что за такое нарушение штраф составит:

для граждан — до 5 тыс. рублей;

для ИП — до 25 тыс.;

для юрлиц — до 40 тыс. рублей.

Планируется, что закон вступит в силу со дня официального опубликования.