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Налоги, взносы, пошлины

🌵 За налоговые долги могут ограничить выезд за границу: как их проверить

Налоговики советуют проверить, нет ли задолженностей по налогам.

УФНС по Красноярскому краю напомнила, что из-за налоговых долгов россиянам могут ограничить выезд за границу или применить другие меры принудительного взыскания.

В связи с этим, налоговики рекомендуют проверить – нет ли таких долгов. Это можно сделать:

  • в ЛК налогоплательщика на сайте ФНС;

  • в мобильном приложении «Налоги ФЛ»;

  • через «Госуслуги»;

  • лично посетив налоговую.

Заплатить налоги и задолженности можно:

Узнать, передана ли задолженность судебным приставам, можно через сервис «Банк данных исполнительных производств» на сайте ФССП России.

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