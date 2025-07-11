🌵 За налоговые долги могут ограничить выезд за границу: как их проверить

Налоговики советуют проверить, нет ли задолженностей по налогам.

УФНС по Красноярскому краю напомнила, что из-за налоговых долгов россиянам могут ограничить выезд за границу или применить другие меры принудительного взыскания.

В связи с этим, налоговики рекомендуют проверить – нет ли таких долгов. Это можно сделать:

в ЛК налогоплательщика на сайте ФНС;

в мобильном приложении «Налоги ФЛ»;

через «Госуслуги»;

лично посетив налоговую.

Заплатить налоги и задолженности можно:

онлайн через сервис «Уплата налогов и пошлин»;

в Личном кабинете для физлиц;

на Госуслугах;

через мобильные приложения банков;

в отделениях банков и почтовых отделениях.

Узнать, передана ли задолженность судебным приставам, можно через сервис «Банк данных исполнительных производств» на сайте ФССП России.