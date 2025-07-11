🌵 За налоговые долги могут ограничить выезд за границу: как их проверить
УФНС по Красноярскому краю напомнила, что из-за налоговых долгов россиянам могут ограничить выезд за границу или применить другие меры принудительного взыскания.
В связи с этим, налоговики рекомендуют проверить – нет ли таких долгов. Это можно сделать:
в ЛК налогоплательщика на сайте ФНС;
в мобильном приложении «Налоги ФЛ»;
через «Госуслуги»;
лично посетив налоговую.
Заплатить налоги и задолженности можно:
онлайн через сервис «Уплата налогов и пошлин»;
на Госуслугах;
через мобильные приложения банков;
в отделениях банков и почтовых отделениях.
Узнать, передана ли задолженность судебным приставам, можно через сервис «Банк данных исполнительных производств» на сайте ФССП России.
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