☀️ Вице-спикер Госдумы предложил сокращать рабочий день в жару: «сиеста по-русски»

Борис Чернышов хочет на час сокращать рабочий день при температуре воздуха от 30 градусов.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предлагает на час сокращать продолжительность рабочего дня в жару более 30 градусов.

«Предлагаемые меры – это не о выходных, а о здоровье. При этом подобная практика – достаточно точечная мера, которая затрагивает лишь самые жаркие дни и отдельные регионы или даже города. Сиеста по-русски не нанесет существенного ущерба производственным показателям, а, может, и повысит эффективность труда, снизив количество больничных и несчастных случаев», — считает Чернышов.

Он добавил, что такой законопроект рассмотрит Госдума.

Жара становится не просто фактором дискомфорта, а реальной угрозой для здоровья и даже жизни людей, добавил вице-спикер ГД. В условиях жары страдают сердечно-сосудистая система, мозг, снижается концентрация внимания. Это особенно опасно на рабочих местах, где требуются точность и физическая нагрузка.