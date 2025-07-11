Исследование: производство не может расти в 2025 году из-за недоступных займов

Инвестиционная активность компаний, которые занимаются производством, снижается из-за высоких ставок по кредитам и на фоне падения покупательной способности.

В апреле-мае 2025 году Институт народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН провел опрос среди 165 компаний из реального сектора экономики. Выяснилось, что производства сократили инвестиционную активность: ею занимаются только 49,7%, тогда как в 2024 году — 63,7%.

С 49,6% до 35% сократилось число компаний, которые планируют запустить новые производства в течение двух лет. Доля компаний, которые инвестируют за счет внутренних средств, выросла с 24% до 43,7%. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование.

Основная причина снижения инвестактивности — высокая стоимость заемного капитала.

На это пожаловались 71,6%. С 39,8% до 32,5% сократилось число предприятий, которые инвестируют кредитные деньги. При этом на производстве стали больше привлекать бюджетное финансирование: показатель вырос с 11,4% до 18,5% компаний.

В конце 2024 года снижение покупательной способности замечали 32,9% предприятий, а к весне 2025 года об этом уже говорят 46%. Проблема более заметна в секторах, которые ориентированы на продукцию длительного пользования. Например, на сельскохозяйственную и дорожную технику.

Нехватка трудовых ресурсов стала проблемой для 43,5% участников опроса. В 2024 году на дефицит рабочих жаловались больше — 65,2%. Однако такая динамика связана не с решением кадровой проблемы, а со снижением экономической активности и спроса на труд.

От санкций пострадали 69,3% предприятий: показатель с 2024 года не изменился.

Однако 31,1% заметили, что ограничения принесли не только негативные, но и позитивные эффекты. Например, появился стимул для локализации поставок.

Несмотря на уход с рынка иностранных компаний, 69,2% предприятий закупали новое иностранное оборудование за последние 2-3 года.

Авторы исследования приходят к выводу, что основные риски для отечественной промышленности в 2025 году связаны не с усилением внешнего давления, а с внутренними ограничениями — высокие ставки, технологическое отставание, слабый спрос.