Недействующая компания все равно сдает РСВ, а 6-НДФЛ можно не сдавать при одном условии

Юрлица без деятельности не освобождены от обязанности представлять РСВ. При этом отправлять 6-НДФЛ не нужно, если не было выплат.

Налоговиков спросили – нужно ли сдавать квартальные нулевые РСВ и 6-НДФЛ, если организация не ведет деятельность и нет наемных работников.

«Представление отчета 6-НДФЛ не требуется, если в организации с начала года не производились выплаты», — ответили инспекторы в чате ФНС.

Но от обязанности по представлению РСВ при отсутствии финансово-хозяйственной деятельности организации не освобождаются.

Аналогичное разъяснение – в письме Минфина от 08.04.2025 № 03-15-06/34681.

Научим составлять отчетность для налоговой и СФР на курсе профпереподготовки «Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С».

Вы узнаете, как рассчитывать налоги, страховые взносы и зарплату, работать с кадрами и управленкой, вести электронный документооборот и с легкостью проходить налоговые проверки. Мы обновили программу и добавили уроки по искусственному интеллекту в работе бухгалтера.

Сейчас вы можете купить курс со скидкой 73% за 9 900 рублей вместо 36 000 рублей.

Записаться

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.