Недействующая компания все равно сдает РСВ, а 6-НДФЛ можно не сдавать при одном условии
Налоговиков спросили – нужно ли сдавать квартальные нулевые РСВ и 6-НДФЛ, если организация не ведет деятельность и нет наемных работников.
«Представление отчета 6-НДФЛ не требуется, если в организации с начала года не производились выплаты», — ответили инспекторы в чате ФНС.
Но от обязанности по представлению РСВ при отсутствии финансово-хозяйственной деятельности организации не освобождаются.
Аналогичное разъяснение – в письме Минфина от 08.04.2025 № 03-15-06/34681.
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