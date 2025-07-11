Предприниматели получили доступ к срочным займам на сумму до 40 млн рублей

У малого и среднего бизнеса из Москвы появился новый инструмент привлечения денег — займы от государственным МФО. Раньше их не было в столице, а теперь работают шесть компаний.

Малый и средний бизнес сможет получить срочный займ в коммерческих микрофинансовых организациях на платформе МСП.РФ.

Заявки принимают с помощью сервиса «Подбор и получение микрофинансирования», деньги переведут в течение 1-2 дней, максимальный размер займа — 40 млн рублей на срок до 5 лет.

«Требуется минимум документов, в числе которых паспорт и выписка с расчетного счета. Уровень ставки по таким займам будет выше, чем в государственных микрофинансовых организациях, однако скорость получения средств поможет решить актуальные бизнес-задачи», — сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Раньше получить микрофинансирование в Москве было нельзя из-за того, что столице не было государственных микрофинансовых организаций. Сейчас участниками проекта стали шесть МФО.