Предприниматели получили доступ к срочным займам на сумму до 40 млн рублей
Малый и средний бизнес сможет получить срочный займ в коммерческих микрофинансовых организациях на платформе МСП.РФ.
Заявки принимают с помощью сервиса «Подбор и получение микрофинансирования», деньги переведут в течение 1-2 дней, максимальный размер займа — 40 млн рублей на срок до 5 лет.
«Требуется минимум документов, в числе которых паспорт и выписка с расчетного счета. Уровень ставки по таким займам будет выше, чем в государственных микрофинансовых организациях, однако скорость получения средств поможет решить актуальные бизнес-задачи», — сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
Раньше получить микрофинансирование в Москве было нельзя из-за того, что столице не было государственных микрофинансовых организаций. Сейчас участниками проекта стали шесть МФО.
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