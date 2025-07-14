ФНС обновила реестр МСП: число компаний выросло на 3%

Почти 5 тысяч компаний переросли лимиты для МСП. Сейчас для них планируют выделить новую категорию МСП+.

10 июля 2025 года ФНС обновила Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Сейчас в нем почти 6,4 млн участников. Это максимальный показатель с 2017 года, когда запустили реестр.

В стране зарегистрировано свыше 22 тыс. средних компаний, за год из число увеличилось на 6%, а по сравнению с 2023 годом — на 19%.

«Мы фиксируем устойчивую положительную динамику: по сравнению с предыдущим периодом число субъектов МСП увеличилось на 3,2%, или порядка 200 тыс. Такие результаты подтверждают высокую роль малого и среднего бизнеса в экономике страны и эффективность принимаемых мер по его поддержке и развитию», — сказал заместитель председателя правительства Александр Новак.

Налоговики, которые ведут реестр МСП, обновляют его каждый год 10 июля. У малого и среднего бизнеса проверяют отчетность за предыдущий период. На основании этих данных принимают решение об исключении из реестра тех компаний и ИП, которые перестали соответствовать критериям МСП, а также тех, кто не отчитался в установленный срок.

Если раньше за пределы показателей для МСП выходили порядка 3 тыс. компаний, то в 2025 году их число приблизилось к 5 тыс. По мнению министра экономического развития Максима Решетникова, это говорит о качественном росте бизнеса. Для таких компаний уже готовят специальные меры поддержки и категорию МСП+.

Недавно мы писали, что при господдержке МСП предлагают учитывать производительность труда и привязать ее к приросту налогов к уплате.