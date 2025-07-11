Банк не может отказать в переводе ЕНП – Минфин

Обязанности банков по перечислению денег по единому налоговому платежу в бюджет предусмотрены в НК. И оговорок там нет.

Банк не может отказать налогоплательщику в переводе денег в качестве ЕНП в бюджетную систему на счет Федерального казначейства, пишет Минфин в письме от 21.05.2025 № 03-02-06/50087.

Такие обязанности банков предусмотрены в п. 1 ст. 60 НК, указало ведомство.

Поручение на перечисление денег банк исполняет в течение одного операционного дня. При этом плату за обслуживание по таким операциям не берут. Исключение – случаи трансграничного перевода денежных средств с использованием международных платежных карт, при котором налогоплательщика обслуживает иностранный банк: п. 2 ст. 60 НК.

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