Акции ВТБ упали более чем на 20%. Мобсиржа запустила дискретный аукцион

Из-за дивидендной отсечки акции ВТБ упали на 23,44%. Банк направил на выплату инвесторам рекордные 275 млрд рублей.

11 июля 2025 года Московская биржа объявила о проведении дискретного аукциона по акциям ВТБ. Его акции упали более чем на 20% в течение 10 минут.

Цена на 10:10 мск составляла 71,94 рубля, а цена во время закрытия торгов предыдущего дня — 93,97 рубля.

«В остальных безадресных режимах торгов в период проведения дискретного аукциона торги проводятся в соответствии с установленным регламентом. Окончание ДА и возобновление торгов в 10:44», — сказано на сайте торговой площадки.

Подобное отклонение в 23,44% произошло из-за дивидендной отсечки. 11 июля 2025 года — дата, на которую определялись лица, имеющие право получать выплаты.

За 2024 год акционеры ВТБ направили на дивиденды рекордные 275,75 млрд рублей, это 50% от чистой прибыли по МСФО.

По окончании аукциона ценные бумаги замедлили снижение и в 10:48 мск торговались за 72,69 рублей.