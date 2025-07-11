Акции ВТБ упали более чем на 20%. Мобсиржа запустила дискретный аукцион
11 июля 2025 года Московская биржа объявила о проведении дискретного аукциона по акциям ВТБ. Его акции упали более чем на 20% в течение 10 минут.
Цена на 10:10 мск составляла 71,94 рубля, а цена во время закрытия торгов предыдущего дня — 93,97 рубля.
«В остальных безадресных режимах торгов в период проведения дискретного аукциона торги проводятся в соответствии с установленным регламентом. Окончание ДА и возобновление торгов в 10:44», — сказано на сайте торговой площадки.
Подобное отклонение в 23,44% произошло из-за дивидендной отсечки. 11 июля 2025 года — дата, на которую определялись лица, имеющие право получать выплаты.
За 2024 год акционеры ВТБ направили на дивиденды рекордные 275,75 млрд рублей, это 50% от чистой прибыли по МСФО.
По окончании аукциона ценные бумаги замедлили снижение и в 10:48 мск торговались за 72,69 рублей.
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