Реквизитов в кассовом чеке станет больше с 1 сентября 2025 года

В чеках добавятся обязательные и дополнительные реквизиты. Больше всего изменений предусмотрено для работы с маркированными товарами.

С 1 сентября 2025 года добавятся новые обязательные и дополнительные реквизиты кассового чека, напоминает ФНС.

Изменения утверждены приказом ФНС от 26.03.2025 № ЕД-7-20/236@. В первую очередь нововведения затронут пользователей ККТ, которые работают с маркированными товарами.

При продаже товара с маркировкой в уведомлении о его реализации нужно будет включать теги для последующей идентификации и привязки чека коррекции к исходному чеку:

1011 — «Часовая зона»;

2040 — «Номер ФД кассового чека (чека коррекции)».

Если маркированный товар оплачен через интернет, то в уведомлении о выбытии маркированного товара и в кассовом чеке обязательно нужно будет указывать новый тег 1125 — «Признак расчета в "Интернет"».

Есть нововведения и для безналичных платежей:

Тег 1234 — «Сведения обо всех оплатах по чеку безналичными» – необязательный реквизит (значение обязательности «3»), который может включать:

тег 1235 — «Сведения об оплате безналичными»;

тег 1082 — «Сумма оплаты безналичными»;

тег 1236 — «Признак способа оплаты безналичными»;

тег 1237 — «Идентификаторы безналичной оплаты»;

тег 1238 — «Дополнительные сведения о безналичной оплате».

Порядок заполнения реквизита «сведения обо всех оплатах по чеку безналичными» (тег 1234) не утвержден. Его пока можно не включать в чек, отмечают налоговики.

Ранее мы писали, как подготовиться к изменениям.