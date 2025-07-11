Реквизитов в кассовом чеке станет больше с 1 сентября 2025 года
С 1 сентября 2025 года добавятся новые обязательные и дополнительные реквизиты кассового чека, напоминает ФНС.
Изменения утверждены приказом ФНС от 26.03.2025 № ЕД-7-20/236@. В первую очередь нововведения затронут пользователей ККТ, которые работают с маркированными товарами.
При продаже товара с маркировкой в уведомлении о его реализации нужно будет включать теги для последующей идентификации и привязки чека коррекции к исходному чеку:
1011 — «Часовая зона»;
2040 — «Номер ФД кассового чека (чека коррекции)».
Если маркированный товар оплачен через интернет, то в уведомлении о выбытии маркированного товара и в кассовом чеке обязательно нужно будет указывать новый тег 1125 — «Признак расчета в "Интернет"».
Есть нововведения и для безналичных платежей:
Тег 1234 — «Сведения обо всех оплатах по чеку безналичными» – необязательный реквизит (значение обязательности «3»), который может включать:
тег 1235 — «Сведения об оплате безналичными»;
тег 1082 — «Сумма оплаты безналичными»;
тег 1236 — «Признак способа оплаты безналичными»;
тег 1237 — «Идентификаторы безналичной оплаты»;
тег 1238 — «Дополнительные сведения о безналичной оплате».
Порядок заполнения реквизита «сведения обо всех оплатах по чеку безналичными» (тег 1234) не утвержден. Его пока можно не включать в чек, отмечают налоговики.
Ранее мы писали, как подготовиться к изменениям.
Начать дискуссию