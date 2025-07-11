По электронной визе в РФ въехали 940 тысяч иностранных туристов

Иностранные туристы могут приехать в Россию в упрощенном порядке с помощью электронной визы и находиться в стране до 30 дней.

В 2024 году Россию посетили свыше 5 млн иностранных туристов, что на 30% больше, чем в 2023 году. Причем 940 тыс. человек воспользовались электронной визой с момента ее запуска.

Срок действия единой электронной визы увеличили с 60 до 120 суток со дня ее оформления. Иностранцы могут пребывать в РФ 30 дней, хотя раньше ограничение было в 16 дней.

За пять месяцев 2025 года по упрощенному механизму въезда через оформление электронной визы в страну въехали больше 230 тыс. иностранных туристов.

«Новые меры позволят сделать Россию еще более доступной для международных путешественников и укрепят позиции страны на мировом туристическом рынке», — сказал заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко.

Власти планируют сделать так, чтобы электронную визу можно было использовать многократно. Оформление электронных виз стало доступно с 1 августа 2023 года. Воспользоваться услугой могут жители 64 стран.