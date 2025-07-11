Брокеры снимают ограничения с акций «Южуралзолота»
Брокеры Сбера, ВТБ и Альфа-Банка отменили ограничения на операции с акциями ПАО «ЮГК».
Решение суда об изъятии активов относится только к той части, которой владеет миллиардер Константин Струков, а на розничных инвесторов это не распространяется.
«Блокировка активов не распространяется на миноритарных акционеров. Как следствие, мы сняли блокировки с акций миноритариев и ждем возобновления торгов на Московской бирже», — сказали в пресс-службе Альфа-Банка.
В Сбербанке уточнили, что биржевые операции с ценными бумагами компании запустят после того, как Мосбиржа возобновит торги.
Сегодня мы писали, что акции «Южуралзолота» обратили в собственность государства. Суд полностью удовлетворил требования Генпрокуратуры.
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