Брокеры снимают ограничения с акций «Южуралзолота»

Операции с ценными бумагами ПАО «ЮГК» будут доступны розничным инвесторам после того, как Мосбиржа возобновит торги этими активами.

Брокеры Сбера, ВТБ и Альфа-Банка отменили ограничения на операции с акциями ПАО «ЮГК».

Решение суда об изъятии активов относится только к той части, которой владеет миллиардер Константин Струков, а на розничных инвесторов это не распространяется.

«Блокировка активов не распространяется на миноритарных акционеров. Как следствие, мы сняли блокировки с акций миноритариев и ждем возобновления торгов на Московской бирже», — сказали в пресс-службе Альфа-Банка.

В Сбербанке уточнили, что биржевые операции с ценными бумагами компании запустят после того, как Мосбиржа возобновит торги.

Сегодня мы писали, что акции «Южуралзолота» обратили в собственность государства. Суд полностью удовлетворил требования Генпрокуратуры.