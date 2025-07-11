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Ведение бизнеса

Акции «Южуралзолота» обратили в собственность государства

Активы миллиардера Константина Струкова изъяли в собственность РФ. Суд полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры.

11 июля 2025 года Советский районный суд Челябинска удовлетворил требования Генпрокуратуры в полном объеме. У миллиардера Константина Струкова изъяли акции компании «Южуралзолото» и ряда других предприятий. Их обратили в собственность государства.

Решение должно быть исполнено незамедлительно, пишет «Коммерсант». В списке конфискованного:

Недавно мы писали, что по мнению прокуроров, Струков незаконно стал владельцем компании «Южуралзолото». С 2000 года он был депутатом Заксобрания Челябинской области, а с 2017 года — заместителем председателя.

Миллиардер Константин Струков занимает 78-ю строчку в рейтинге Forbes. Его состояние оценивается в 1,9 млрд долларов.

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