Число ИТ-компаний с правом на льготную ипотеку выросло в два раза

В 2025 году уже насчитывается более 6 тыс. компаний в программе ИТ-ипотеки.

Число компаний, включенных в перечень для участия в программе IT-ипотеки, выросло более чем в два раза, сообщает Минцифры. Сейчас в списке уже свыше 6 тыс. организаций.

В перечень включили ИТ-компании, которые по итогам 2024 года применяли налоговые льготы и обеспечили раскрытие налоговой тайны, подав в ФНС согласие по коду 10062 до 20 мая 2025.

Согласие, подаваемое при аккредитации по коду 20009, не подходит.

Если подали бессрочное согласие, отправлять его еще раз не нужно.

Если отправить согласие вовремя не успели – банк не сможет убедиться в том, что клиент работает в компании, подходящей под условия ИТ-ипотеки.

Условия программы не распространяются на льготные кредиты, оформленные до 1 августа 2024 года, предупреждает Минцифры.

Узнать, есть ли компания в перечне, можно на Госуслугах. Для этого в поиске вводят ИНН или название компании.

Следующее обновление списка запланировано после 25 сентября. Компаниям нужно подать согласие до 20 сентября.