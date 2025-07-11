🔮 Кабмин не поддержал идею запретить рекламу эзотерических услуг

В отзыве Правительства сказано, что ведьмы, хироманты и тарологи не относятся к предмету правового регулирования закона о рекламе.

Правительство не поддержало законопроект депутатов от КПРФ о полном запрете рекламы эзотерических и энергетических услуг с блокировкой ресурсов, на которых такая информация размещается.

Документ в Госдуму внесли 23 апреля 2025 года, проект еще не прошел первое чтение. Авторы предлагают запретить рекламу услуг тарологов, ведьм, рунологов и других эзотерических практиков.

В отзыве кабмина сказано, что перечисленные лица не относятся к предмету правового регулирования закона о рекламе, а формулировки проекта не соответствуют принципу юридической определенности. Это может привести к неправильному толкованию и применению закона, пишут «Ведомости».

По данным директора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, объем рынка эзотерических услуг можно оценить в 1 трлн рублей. Примерно столько же в 2024 году составлял весь рекламный рынок России.