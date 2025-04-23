🔮 Госдума хочет запретить рекламу духовных практик и эзотерических услуг

Новый законопроект запретит рекламу эзотерических услуг алхимиков, нумерологов, магов, тарологов и других. Ресурсы, которые публикую такие объявления, собираются блокировать.

Депутаты внесли в Госдуму законопроект о запрете рекламы духовных практик, эзотерических и энергетических услуг. Также документ подразумевает создание механизмов, которые будут выявлять и блокировать ресурсы, которые содержат объявления с такими услугам.

В тексте документа авторы определили, что именно относится к эзотерическим услугам. Это деятельность, которой занимаются лица, называющие себя: алхимик, астролог, нумеролог, таролог, рунолог, нутрициолог, медиум, маг, рейки-мастер, духовный наставник, хилер, хиромант, эзотерический коуч и т. д.

«Описываемая деятельность относится к сфере субъективных представлений, не имеющих объективного подтверждения. Эти услуги расцениваются большинством нашего общества как вводящие в заблуждение и имеющие признаки мошенничества», — сказано в пояснительной записке.

Цель проекта — защитить общество от деструктивного воздействия тех, кто предлагает подобные услуги. Законопроект не будет распространяться на действия религиозных организаций традиционных конфессий.

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