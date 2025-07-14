В 2025 году число социально значимых товаров с нарушениями сократилось на 20%

Большинство нарушений связаны с неполным проведением испытаний и ошибками в схеме сертификации.

В первой половине 2025 года Росаккредитация заметила 504 нарушения в сертификации социально значимой и технически сложной продукции. Из них 310 сертификатов признали недействительными, а 194 — приостановили.

Общее число нарушений сократилось на 20%. Всего ведомство проверило 20,5 тыс. сертификатов соответствия. В том числе новые документы на детскую одежду и обувь, средства пожарной безопасности и электробытовую технику. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Росаккредитацию.

38,5% нарушений связаны с неполным проведением испытаний продукции, 31,3% — с нарушением схемы сертификации, а 16% — с выдачей сертификата не тем органом аккредитации.

Больше всего приостановленных сертификатов пришлось на товары для детей и подростков (220 штук), на электробытовую технику (35) и на товары легкой промышленности (34).