Минфин: можно ли применять НДС-вычет по бюджетной субсидии – зависит от итогового применения средств

Суммы НДС по бюджетной субсидии на условиях возвратности принимаются к вычету. Но если такие средства конвертируются во вклад в уставный капитал, то вычет придется восстановить.

Минфин разъяснил порядок вычета суммы НДС на условиях возвратности, если средства возвращают через продажу доли АО по штрафному или срочному опциону.

АО участвует в инвестиционных проектах в сфере туризма в рамках напроекта «Туризм и гостеприимство».

Финансовое обеспечение деятельности АО идет за счет средств федерального бюджета, предоставляемых в виде бюджетных инвестиций.

АО инвестирует в уставные капиталы специальных проектных компаний (СПК), а по итогам инвестпроектов выходит из них, при этом возвращает вложения и получает доход. Выходит из проектов двумя способами:

продажа доли в уставном капитале СПК по штрафному опциону «Put»;

продажа доли в уставном капитале СПК после завершения строительства по срочному опциону «Call».

Также АО предоставляет СПК займы, в том числе займы конвертируемого типа.

В письме Минфина от 19.05.2025 № 03-07-11/48871 ведомство указало, что если бюджетные средства предоставили налогоплательщику на условиях возвратности – то суммы НДС принимаются к вычету в общеустановленном порядке, так как п. 2.1 и подп. 6 п. 3 ст. 170 НК не применяются.

Но если АО-инвестора предоставляются бюджетные инвестиции в качестве заемного финансирования, и в дальнейшем заемное обязательство инвестора конвертируется во вклад в уставный капитал инвестора, то ранее принятые к вычету суммы НДС подлежат восстановлению в общеустановленном порядке на основании подп. 6 п. 3 ст. 170 НК.

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