Кабмин списал 25 регионам долги по бюджетным кредитам

Сумма списанной задолженности будет пропорциональна расходам регионов на восстановление ЖКХ, обновление общественного транспорта и реализацию инвестпроектов.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства от 10 июля 2025 года №1853-р. Согласно документу, 25 регионов освободят от выплаты двух третей задолженности по бюджетным кредитам на общую сумму 42,7 млрд рублей.

«Средства, оставшиеся в регионе, помогут ускорить решение важных задач для наших граждан, что положительно отразится на динамике как региональной, так и федеральной экономики и, конечно, социальной сфере», — сказал Михаил Мишустин.

Размер списания задолженности будет соответствовать объему средств, направленных на мероприятия в сфере ЖКХ, на переселение из аварийного жилья, обновление общественного транспорта, на реализацию инвестиционных проектов и прочую поддержку.

Недавно мы писали, что Минфин списал долги по бюджетным кредитам первым трем регионам РФ.